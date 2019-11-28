Бывший мэр стал первым покупателем Tesla Cybertruck в Украине

Tesla Cybertruck / Reuters

Первым покупателем из Украины нового пикапа компании Tesla Cybertruck стал экс-мэр Новоднестровска Черновицкой области Руслан Панчишин.

Об этом бывший чиновник рассказал в своем Facebook добавив скриншот, подтверждающий заказ нового электрического авто, который ему обошелся в 100 долларов.

Отметим, что Панчишин сделал заказ на базовую модель Cybertruck, которая обойдется ему в 39,9 тысяч долларов.

За такую сумму украинец получит автомобиль с мотором, позволяющим разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунд.

Батарейный блок стандартной версии обеспечит около 400 км запаса хода на одном заряде.

Характеристики Tesla Cybetruck: длина составляет 5885 мм, ширина – 2027 мм, а высота равна 1905 мм.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Маска восхитила Tesla в украинском селе Марс.