Маска восхитила Tesla в украинском селе Марс

Маск обрадовался, что его автомобиль-таки добрался до Марса / Reuters

Основатель компании Tesla Илон Маск эмоционально отреагировал на снимок, на котором автомобиль этой марки стоит у таблички с названием украинского села Марс.

"Tesla Model S находится в украинской деревне Марс. Как тебе это нравится, Илон Маск? Похоже, мы победили тебя", - подписали снимок в Twitter журналисты издания Украинская правда.

Уже через несколько часов миллиардер оставил под записью восторженный комментарий "Ух ты, круто!" и сделал репост на свою страницу.

Как известно, в феврале 2018 года сверхтяжелая ракета компании SpaceX — другого проекта Маска — вывела автомобиль Tesla Roadster на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса.

/ Фото: Twitter/Илон Маск

Напомним, пользователи украинского сегмента Twitter потребовали от Илона Маска писать название города Киева в украинской транскрипции - Kyiv вместо Kiev.