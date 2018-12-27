Не "Гиперлупом" единым: Маск выдал анонс о появлении заправок для электрокаров Tesla в Украине

Илон Маск / Reuters

Известный бизнесмен-инноватор, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал появление в 2019-м в Украине станций зарядки для электрокаров Tesla Supercharger.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Большинство людей не знает, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китае", − написал он и добавил ссылку на карту.

Читайте также"С небес на землю": Маска на три года выгнали из компании TeslaНа ней отмечены две будущие заправки Supercharger в Украине, расположенные на трассе "Киев-Чоп". Кроме того, отвечая на вопросы своих подписчиков в комментариях, Маск ответил, что скоро можно будет доехать до Киева из Ирландии.

"В следующем году покрытие Supercharger распространится на 100% территории Европы. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", − подытожил Маск.

Мимо твита коммерсанта не смог пройти его известный симпатик − глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян. "Украинцы счастливы приветствовать Tesla!", − написал он.

Напомним, ранее Омелян заявлял о том, что в Украине начнется строительство площадки для инновационного транспорта Маска - поезда Hyperloop.