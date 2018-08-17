Илон Маск рассказал о своих проблемах со здоровьем

Маск заработал себе бессоницу / Reuters

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что работая исполнительным директором, вынужден проводить на работе по 120 часов в неделю и не отрываться от управления компании сутками. Маск отметил, что подобный режим вызывает у него постоянную чрезмерную усталость, а его близкие не на шутку обеспокоены его здоровьем.

Маск также заявил, что прошедший год стал для него "самым тяжелым и болезненным" за всю его карьеру.

"Он (год - "ред.) был мучительным", - признался он.

Маск привел в пример свой день рождения, который был 28 июня - вместо праздника он весь день своего сорокасемилетия и ночь после этого провел в офисе Tesla. Через несколько дней он едва успел на свадьбу своего брата в Каталонии, куда прибыл за два часа до церемонии прямо с завода компании. Сразу же после свадьбы он вновь сел в самолет и вернулся в штаб-квартиру Tesla.

Читайте такжеИлон Маск решил заняться производством смартфонов: фото"Были времена, когда я не покидал завод в течение трех или четырех дней, не выходя все это время на улицу. Все это происходило за счет времени, которое я мог бы потратить на детей и встречи с друзьями", - добавил предприниматель.

Маск отметил, что подобный напряженный график слишком отражается на его здоровье.

"На самом деле все это не очень хорошо. У меня есть друзья, которые действительно были этим озабочены", - сказал он. На работе миллиардер заработал себе бессоницу - и теперь вынужден принимать снотворное.

"Очень часто я сталкиваюсь с выбором - не спать вообще или принимать Ambien (снотворное - ред.)", - признался Маск.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Маска могут выгнать с должности главы совета директоров Tesla.