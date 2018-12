Украинцы отчитали Маска за неправильно написанное слово "Киев"

Илон Маск / Reuters

Пользователи украинского сегмента Twitter потребовали от Илона Маска писать название города Киева в украинской транскрипции - Kyiv вместо Kiev.

Сообщив в Twitter о планах разместить в столице Украины зарядки для электромобиля Tesla, Маск написал Kiev.

В комментариях к твиту пользователи написали: Kyiv!!!!, Kyiv not Kiev, It's Kyiv, not Kiev. Thanks!

В свою очередь, активист, один из кураторов Украинской Википедии Роман Мельник написал в Facebook: "Маск в Твиттере сказал, что зарядные станции Тесла будут размещены от Ирландии до КИЕВА. Но употребил KIEV. Ему объяснили, что правильно будет KYIV. Маск сразу же согласился, ответив: Got it. Вот так малыми шагами исправляется пост-колониализм".

facebook.com/rommelnyk

Ранее Илон Маск анонсировал появление в 2019-м в Украине станций зарядки для электрокаров Tesla Supercharger.