"Машина Minecraft, деревенщина, кривая": Илон Маск с помпой презентовал Cybertruck, мир его не понял - видео

Илон Маск презентовал электрический пикап / twitter.com/engineers_feed

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск, который ранее протестировал спутниковый интернет Starlink, представил электрический пикап Cybertruck.

По словам Маска, Cybertruck будет доступен в трех вариантах, и отличие будет исключительно в дальности хода. В частности, появятся электрические пикапы с дальностью хода на одной зарядке в 400 километров, 480 километров и 800 километров соответственно.

Разные версии также отличаются количеством двигателей — от одного до трех.

К слову, масштабная презентация состоялась в Лос-Анджелесе неподалеку от ракетного завода Space X.

Маск написал в Twitter, что Tesla Cybertruck станет "официальным грузовиком Марса", а вдохновением для ее дизайна отчасти стал фильм "Шпион, который меня любил" о Джеймсе Бонде.

Cybertruck design influenced partly by The Spy Who Loved Me https://t.co/HKBzxFNfzm — Elon Musk (@elonmusk) 21 ноября 2019 г.

Маск подчеркнул, что кузов электропикапа сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship.

"Сталь может выдержать удар кувалдой и даже выстрел из 9-миллиметрового огнестрельного оружия", - подчеркнул изобретатель.

А вот стекло дало трещину- в прямом смысле. Илон Маск во время презентации заявил, что Cyberruck имеет бронированные стеклянные окна. Но после удара большим стальным шаровым подшипником стекло треснуло.

Илон Маск презентовал электропикап, стекло треснуло / скриншот

Говорят, Маск на это сказал, что это даже "плюс".

Отметим, презентация Илона Маска взорвала соцсети. Пользователи Сети со всего мира делятся впечатлениями под сообщением Илона Маска.

"Удивительные характеристики больше не нужно беспокоиться о ржавчине, вмятинах, трещинах на лобовом стекле, ах, больше не дизель. Эта вещь буквально пуленепробиваемый удивительный продукт", - высказался пользователь Сети.

"Это красивый дизайн, хотя и немного упрощенный. Может быть, где-то может быть кривой. Я также хотел бы иметь деревенский вариант, а также деревенский вариант цвета золотой стали ... с немного более ярким освещением киберпанка!", - пишет другой пользователь Сети.

При этом многим машина не то, чтобы не понравилась, они смеются над ее дизайном.

"Похоже, это вылетело прямо из математической книги LOL", - отметил некий гражданин.

"Новая машина Minecraft", - добавил кто-то, имея виду знаменитую компьютерную игру.

Читайте такжеИлон Маск назвал главную проблему человечестваНапомним, ранее сообщалось, человек, который знает о космосе все или почти все, глава компании SpaceX Илон Маск сделал громкое заявление об инопланетянах.

Илон Маск во всеуслышание сказал, что в нашей части галактики инопланетян не существует.

При этом Маск убежден, что здесь, на Земле, по его данным, люди — единственные разумные существа.

"Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они", — сказал он в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship.