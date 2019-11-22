  1. Главная
  3. Мир

"Машина Minecraft, деревенщина, кривая": Илон Маск с помпой презентовал Cybertruck, мир его не понял - видео

22 ноября 2019, 11:41

Масштабная презентация состоялась в Лос-Анджелесе неподалеку от ракетного завода Space X.

Илон Маск презентовал электрический пикап / twitter.com/engineers_feed

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск, который ранее протестировал спутниковый интернет Starlink, представил электрический пикап Cybertruck.

По словам Маска, Cybertruck будет доступен в трех вариантах, и отличие будет исключительно в дальности хода. В частности, появятся электрические пикапы с дальностью хода на одной зарядке в 400 километров, 480 километров и 800 километров соответственно.

Разные версии также отличаются количеством двигателей — от одного до трех.

К слову, масштабная презентация состоялась в Лос-Анджелесе неподалеку от ракетного завода Space X.

Маск написал в Twitter, что Tesla Cybertruck станет "официальным грузовиком Марса", а вдохновением для ее дизайна отчасти стал фильм "Шпион, который меня любил" о Джеймсе Бонде.

Маск подчеркнул, что кузов электропикапа сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship.

"Сталь может выдержать удар кувалдой и даже выстрел из 9-миллиметрового огнестрельного оружия", - подчеркнул изобретатель.

А вот  стекло дало трещину-  в прямом смысле. Илон Маск во время презентации заявил, что Cyberruck имеет бронированные стеклянные окна. Но после удара большим стальным шаровым подшипником стекло треснуло.

Илон Маск презентовал электропикап, стекло треснуло / скриншот

Говорят, Маск на  это сказал, что это даже "плюс".

Отметим, презентация Илона Маска взорвала соцсети. Пользователи Сети со всего мира делятся впечатлениями под сообщением Илона Маска.

"Удивительные характеристики больше не нужно беспокоиться о ржавчине, вмятинах, трещинах на лобовом стекле, ах, больше не дизель. Эта вещь буквально пуленепробиваемый удивительный продукт", - высказался пользователь Сети.

"Это красивый дизайн, хотя и немного упрощенный. Может быть, где-то может быть кривой. Я также хотел бы иметь деревенский вариант, а также деревенский вариант цвета золотой стали ... с немного более ярким освещением киберпанка!", - пишет другой пользователь Сети.

При этом многим машина не то, чтобы не понравилась, они смеются над ее дизайном.

"Похоже, это вылетело прямо из математической книги LOL", - отметил некий гражданин.

"Новая машина Minecraft", - добавил кто-то, имея виду знаменитую компьютерную игру.

Читайте такжеИлон Маск назвал главную проблему человечестваНапомним, ранее сообщалось, человек, который знает о космосе все или почти все, глава компании SpaceX Илон Маск сделал громкое заявление об инопланетянах.

Илон Маск во всеуслышание сказал, что в нашей части галактики инопланетян не существует.

При этом Маск убежден, что здесь, на Земле, по его данным, люди — единственные разумные существа.

"Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они", — сказал он в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship.

презентация Илон Маск электрокар новости США
Сейчас вы просматриваете новость «"Машина Minecraft, деревенщина, кривая": Илон Маск с помпой презентовал Cybertruck, мир его не понял - видео». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:53
В Слуге народа оценили перспективы лишения Порошенко неприкосновенности
11:41
"Машина Minecraft, деревенщина, кривая": Илон Маск с помпой презентовал Cybertruck, мир его не понял - видео Видео
11:35
В РФ рассказали, что "свистнули" с возвращенных Украине кораблей
11:34
Половина украинцев готовы легализовать лотереи, но не букмекеров и казино - соцопрос
11:26
Счастливые крымчане - картинка российской пропаганды: Кориневич рассказал о реальной ситуации в Крыму
11:25
Доверял "лапше на уши" спецслужб РФ об Украине - экс-советница Трампа
11:21
Дубасили у вырывали волосенки: Винник в Киеве деморализировал женщин Видео
11:00
Вернуть при Путине: у Зеленского рассказали о планах деоккупации Крыма
10:59
"Чеченское" дело Мазура: один из лидеров УНА-УНСО рассказал, в чем его обвиняют в РФ
10:52
"До двух считать не умеешь": в киевском школе вспыхнул скандал с орущей на детей учительницей Видео
10:39
Отрезали голову, расчленили тело: воевавший на Донбассе наемник РФ участвовал в дикой расправе в Сирии Фото Видео
10:23
Трусы бросят к подножию мавзолея: Невзоров потроллил мародеров, разграбивших украинские корабли Видео
10:15
Стало известно, зачем Арахамию вызвали на допрос в НАБУ Видео
10:10
Подарок Путину, или Как Украина вернула корабли, но загнала себя в угол мнение
10:01
"Контрабанда" для ВСУ: в Сербии открестились от поставок оружия Украине
09:52
Путин закладывает начало краха России - эксперт Видео
09:23
В Минэкономики объяснили, почему Украина не сможет полностью отказаться от торговли с РФ
09:07
Прибыльная халтура и подстава: кому гороскоп на 22 ноября 2019 сулит держать нос по ветру
08:59
Украина вышла в мировые "лидеры" по числу жертв от мин
08:53
Повылетали окна: в центре Киева прогремел мощный взрыв Фото Видео
08:42
Путин готовится обменять украинский Крым на украинский Донбасс мнение
08:38
Скандал с судимостью за изнасилование: Арахамия поставил условие Иванисову
08:33
Взрыв под Северодвинском: Путин рассказал, что именно испытывали специалисты Росатома
08:04
"Хочет выманить": российский режиссер рассказал, как Путин относится к Зеленскому Видео
07:29
Ураган в Одессе сорвал с якоря и унес в море танкер Делфи
07:12
Аннексия Крыма размыла границы: эксперт дал прогноз, будет ли распад России
07:07
Разговоры Порошенко и Байдена: в Сенате США затребовали стенограммы
06:58
Включать "заднюю" поздно: почему Зеленский игнорирует обстрелы на Донбассе мнение
06:34
"Главный ужас": политолог назвал самую тяжелую черту России
05:47
Гороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофе
05:17
День сыновей 2019 – поздравления и открытки с Днем сына ласковые Фото
04:59
Домашнее порно Асмус и Янковского: что показали в фильме Текст 18+
04:45
Рынок земли без ограничений: экономист дал тревожный прогноз
04:03
Рухнет безнадежно башня: в Сети появился плей-лист худших песен для секса
03:11
"Интенсивный бой": журналист рассказал о подлости боевиков "ДНР"
02:32
Сертификация нового оператора ГТС: в РФ придумали еще один способ давления на Украину
01:54
Психотерапевт рассказала, на чем основана человеческая сексуальность
01:46
Ученые выявили причину депрессии после беременности и родов
01:28
Арахамия озвучил процент проблемных депутатов в Слуге народа Видео
01:10
Голая Злата Огневич в ванной взбудоражила интимным фото
01:07
"Кина не будет": политолог объяснил, почему Порошенко нечего опасаться
00:49
Черная пятница 2019 – будет ли реально черной: какие скидки и где найти Видео
00:31
Адвокат Небесной сотни объявила голодовку из-за блокирования расследования Видео
00:19
22 ноября – какой сегодня праздник: с Днем сына и приметы на Матрену Видео
21 ноября, четверг
23:56
Оторвалось шасси: в Одессе самолет с 136 пассажирами совершил жесткую посадку Фото Видео
23:29
Пентагон решил ускорить предоставление военной помощи Украине
23:20
Перші Ластівки: 5 серия и 6 серия смотреть онлайн Видео
23:03
Украину обвинили в наибольшем антисемитизме в Европе
22:40
"Запрос на посадку Порошенко": обнародованы закрытые данные социологов
22:08
"Ми маємо гідність!": на Майдане собралось вече к годовщине Революции достоинства Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять