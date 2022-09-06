Главред впервые попал в ТОП-10 новостных ресурсов Украины, ТСН.uа и УНІАН.net - лидеры

Новостные сайты 1+1 - лидеры рынка

Сразу три информационных ресурса группы 1+1 media – ТСН.uа , УНІАН.net и Glavred.net – попали в ТОП-10 сайтов новостного сегмента рейтинга исследовательской компании Gemius Audience по результатам месяца среди украинских пользователей.

Так, по данным Gemius, в августе ТСН.uа посетило 11 082 960 уникальных пользователей, что обеспечило более 191 000 000 просмотров страниц сайта. Таким образом, ТСН.uа удерживает уверенное лидерство уже на протяжении 21 месяца подряд.

Кроме этого, ТСН.uа продолжает быть самым мощным новостным ресурсом в digital-пространстве. Об этом свидетельствует статистика из соцсетей: Facebook-страница проекта насчитывает более 2 300 000 читателей; YouTube-канал ресурса в августе пересек отметку в 4 000 000 пользователей, а суммарно количество просмотров видео на платформе превысило 4 000 000 000; В Instagram за обновлениями ТСН.иа следит свыше 876 000 пользователей, Новости от ТСН.uа в Telegram читает более 860 000 человек, а в Twitter – около 1 000 000.

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Дополнительно ТСН.uа вошел в ТОП-5 самых популярных сайтов Уанета, опередив ресурсы Wikipedia, Rozetka, OLX, PrivatBank и другие. В свою очередь, УНІАН.net также попал в ТОП самых популярных сайтов Украины, заняв 7 отметку.

Вместе с тем, УНІАН.net занял вторую строчку рейтинга новостных ресурсов страны, собрав месячную аудиторию уникальных пользователей из Украины 10 416 240, что конвертировалось в более 166 000 000 просмотров новостей в августе.

В ТОП-10 новостных ресурсов по данным Gemius Audience в августе попал еще один сайт 1+1 media – Glavred.net.Так, впервые за историю своего существования редакции удалось сосредоточить вокруг себя 5 353 200 пользователей и обеспечить более 37 000 000 просмотров новостей среди украинской аудитории.

"Мы благодарны нашим дорогим читателям за интерес к нашему изданию! Коллектив гордится этим результатом и не планирует останавливаться на достигнутом", - прокомментировал главный редактор сайта Тарас Сидоржевский.