Опубликован кинематографический трейлер долгостроя от Bethesda – Starfield

Трейлер Starfield / Bethesda

В самом начале презентации Xbox и Bethesda показали полноценный трейлер ролевого долгостроя Starfield – первой новой интеллектуальной собственности Bethesda за последние 25 лет и её дебют в жанре космической научной фантастики.

Релиз состоится через полтора года – 11 ноября 2022-го только на консолях Xbox Series и PC – на других консолях игру ожидать не стоит. Подписчики Xbox Game Pass получат игру в день выхода.

О самой игре, к слову, практически ничего неизвестно. Известно, что она будет одновременно похожа и не похожа на привычные всем RPG от Bethesda. Из видео можно предположить, что в нашем распоряжении будет собственный космический корабль, включающий автономных дронов. Также очевидно, что авторы полагаются на реалистичный подход – без магических двигателей и антигравитации.

Глава Bethesda Тодд Говард ранее подчеркнул, что Starfield представит новый подход к научной фантастике.

Трейлер Starfield