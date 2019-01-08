Порошенко пообещал быть еще смелее и не останавливаться

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко опубликовал в Facebook ролик, в котором перечислил ключевые, по его мнению, изменения в Украине в 2018 году.

"Прекращение действия Договора о дружбе с Россией, выход из СНГ, закрепление курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции Украины, утверждение приветствие "Слава Украине! Героям Слава!" как официальное приветствие в Вооруженных силах, принятие Закона о реинтеграции Донбасса, принятие Закона "О национальной безопасности Украины" - все это часть нашей государственнической стратегии, которая приближает нас к Европе", - подписал он ролик.

#РікЗмін2018 2018 рік був надзвичайно плідний на реформи і показав наскільки рішуче Україна рухається вперед. Припинення дії Договору про дружбу з Росією, вихід з СНД, закріплення курсу на вступ до ЄС та НАТО в Конституції України, затвердження вітання "Слава Україні! Героям Слава!" як офіційного вітання у Збройних Силах, ухвалення Закону про реінтеграцію Донбасу, прийняття Закону "Про національну безпеку України" – все це частина нашої державницької стратегії, яка наближує нас до Європи. І крилата фраза українського письменника Миколи Хвильового: "Геть від Москви! Дайош Європу!" – влучно описує цю стратегію. Тож ми не зупинятимемось на досягнутому і ще сміливіше будемо продовжувати реформи, щоб Україна стала сильною, успішною європейською країною. #РікЗмін2018 Опубликовано Петро Порошенко Вторник, 8 января 2019 г.

Порошенко пообещал "не останавливаться на достигнутом".

"Мы не будем останавливаться на достигнутом и еще смелее будем продолжать реформы, чтобы Украина стала сильной, успешной европейской страной", - заключил он.

Читайте такжеПорошенко стал богаче в 82 разаНапомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний.

"Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.