"Позор!": в Сети шокированы внешним видом дома автора легендарного "Щедрика"

Дом известного украинского композитора, автора знаменитого "Щедрика" Николая Леонтовича в селе Шершни Винницкой области скоро полностью разрушится. Здесь прошло детство гениального украинца, а чем напоминает лишь покосившаяся табличка.

"Дом Николая Леонтовича, автора всемирно известной украинской рождественской мелодии "Щедрик", - подписал снимки в Facebook пользователь Павел Недашковский.

В этом доме Леонтович провел девять лет своего детства. Возможно, именно здесь у талантливого композитора сформировался уникальный музыкальный стиль и вкус. Однако сегодня от памяти о Леонтовиче осталась лишь полуразрушенная крыша, перекошенные окна и двери, кучи мусора и нецензурная лексика на стенах.

В комментариях пользователи высказали возмущение в связи с запущенным состоянием дома легендарного украинского композитора.

"Да это просто неуважение к человеку… У политиков и градоначальника руки не дошли?", "Министерство культуры, где вы?!", "Позор!", "Дом, думаю, уже не восстановить, да и чем его наполнять — чужими вещами? Хотя бы где-то знак остался потом", "Вообще чудо, что в этом селе еще живут люди", - написали они.

Напомним, ранее американские военнослужащие исполнили легендарную мелодию украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик" (в англоязычном мире боле известную как Carol of the Bells).