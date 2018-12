Праздничное настроение уже сейчас: топ-10 рождественских песен

Топ-10 песен, которые подарят новогоднее настроение / 1zoom.ru

Зимние праздники уже не за горами, кто-то заранее покупает подарки родным и близким, наряжает елку и планирует, в чем будет встречать Новый год.

"Главред" же собрал лучшие песни, которые помогут создать праздничное новогоднее настроение, подарить ощущение приближающегося праздника, и навеять теплые воспоминания.

Советуем под эти треки наряжать елку и украшать свое жилище, а если это уже сделано - заварить чай или кофе, укутаться в теплую удобную одежду и наслаждаться мировыми новогодними хитами.

1. Wham! - Last Christmas

Джордж Майкл написал эту песню в 1984 году, еще будучи в составе дуэта Wham!. Трек стал одним из самых популярных во всем мире.

2. Dean Martin - Let it snow

Впервые эту песню в 1945 году исполнил американский певец Вон Монро. С тех пор она подвергалась множеству интерпретаций певцами и певицами мира, но классическим считается исполнение знаменитого Дина Мартина. К слову, исполнение этой песни часто ошибочно приписывают легендарному Фрэнку Синатре.

3. Frank Sinatra - Jingle Bells

Еще одна знаменитая рождественская песня в исполнении Фрэнка Синатры достойна попасть в наш топ. Эту песню еще 1857 году написал американский композитор Джеймс Лорд Пьерпонт, дав ей название One Horse Open Sleigh. Однако, с тех пор мелодия песни была переделана, и наиболее знаменитое исполнение принадлежит Фрэнку Синатре.

4. Mariah Carey – All I Want for Christmas is You

Не обойтись нашему топу и без американской певицы Мэрайи Кэри. Она написала этот трек в 1994 году, и он до сих пор является одним из главных на рождественских праздниках.

5. ABBA – Christmas song

Новый год не будет полноценным, если группа АВВА не пожелает нам Happy new year, и мы не услышим классическую песню праздника.

6. Николай Леонтович – "Щедрик" (Carol of the Bells)

Это рождественская украинская народная песня, которая получила всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича. На английском языке известна под названием Carol of the Bells.

7. We wish you a merry Christmas

Эта песня - популярный светский рождественский гимн, который появился еще в 16 веке в Юго-Западной Англии. We wish you a merry Christmas - один из немногих традиционных рождественских гимнов, где упоминается празднование Нового года.

8. Andy Wlliams - Its the Most Wonderful Time of the Year

Песня была написана еще в 1963 году Эдвардом Полой и Джорджем Уайлом. Поп-певец Энди Уильям включил ее в свой первый рождественский альбом The Andy Williams Christmas Album.

9. Eartha Kitt - Santa Baby

Эта рождественская песня была написана в 1953 году, и впервые исполнена певицей Эртой Китт. В песне поется о девушке, просящей у Санта Клауса дорогих подарков: яхты, чека на недвижимость, украшений от Тиффани.

10. Frank Sinatra - Silent Night

Еще одна песня в исполнении легендарного Фрэнка Синатры. Этот рождественский гимн под оригинальным названием Stille Nacht, Heilige Nacht написал австрийский католический священник Йозеф Мор в 1816 году. Песня обрела невероятную популярность и была переведена на 140 языков.

