Кому мороз, кому мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды на 10 января в Украине

Какой будет погода в Украине / Униан

Погода в Украине 10 января по-прежнему будет сложной – с осадками и гололедом. Днем столбики термометров покажут в среднем -5-10 градусов.

По данным Укргидрометцентра, днем метели накроют большинство регионов. Исключение составят разве что северные области, Волынская и Ровненская. При этом на севере будет холоднее всего: как предупредила синоптик Наталья Диденко, днем тут прогнозируется до -3-8 градусов.

Мокрый снег с переходом в дождь ожидается на юге страны. Местами тут налипание мокрого снега и гололед. Ветер порывистый, до 15-20 м/с.

На западе ожидается до -7 градусов, а на востоке – до -1-4 градусов.

Погода в Киеве на сегодня

Погода в Киеве 10 января будет морозной, но без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица. Днем около -3-5 градусов.

Погода в Украине 10 января: карта

Напомним, спрогнозирована средняя температура в Украине в январе-2019. В захваченном РФ Крыму в январе может быть до +3 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.