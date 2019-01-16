В Кривом Роге рухнула половина дворца культуры: опубликованы фото и видео с места ЧП

В Кривом Роге обрушилась часть дворца культуры, есть пострадавший / 1kr.ua

Во вторник, 15 января, в Кривом Роге Днепропетровской области обрушилась половина неработающего дворца культуры "Коксохимик", пострадал один человек.

В Кривом Роге часть ДК обрушилась в 18:19, пострадавший попал в больницу, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, на месте чрезвычайного происшествия спасатели завершили поисковые работы в 21:20, погибших нет.

"…по ул. Вадима Гурова, 19 в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры "Коксохимик" произошло разрушение перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около 1 тысячи м кв. (общая площадь 2 тысячи м кв.)…", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Кривом Роге рухнула крыша здания, в котором работал кинотеатр "Салют". В ГСЧС не поступала информация о пострадавших в результате инцидента.