В Кривом Роге рухнула половина дворца культуры: опубликованы фото и видео с места ЧП

В результате обрушения части ДК в Кривом Роге никто не погиб, но один человек попал в больницу.
Во вторник, 15 января, в Кривом Роге Днепропетровской области обрушилась половина неработающего дворца культуры "Коксохимик", пострадал один человек.
В Кривом Роге часть ДК обрушилась в 18:19, пострадавший попал в больницу, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, на месте чрезвычайного происшествия спасатели завершили поисковые работы в 21:20, погибших нет.
"…по ул. Вадима Гурова, 19 в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры "Коксохимик" произошло разрушение перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около 1 тысячи м кв. (общая площадь 2 тысячи м кв.)…", — отметили в ГСЧС.
Напомним, в конце декабря 2018 года в Кривом Роге рухнула крыша здания, в котором работал кинотеатр "Салют". В ГСЧС не поступала информация о пострадавших в результате инцидента.