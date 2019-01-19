Путину нужна Украина на коленях: эксперт спрогнозировал исход войны на Донбассе

Президент России Владимир Путин / Reuters

Война на Донбассе может закончиться для Украины либо капитуляцией, либо победой над Россией, так как режим президента РФ Владимира Путина не заинтересован в "разруливании" ситуации, сложившейся на востоке Украины.

Такое мнение выразил социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман в чате на Главреде.

"Есть два варианта: капитуляция Украины или борьба с Путиным до его ухода куда-то (от власти, в астрал, в монастырь и т.д.). Путин не собирается ничего "разруливать", ему нужна Украина на коленях. Если в конфликте есть две стороны и одна (Россия) не собирается останавливаться, другая (Украина) - не может остановить конфликт в одностороннем порядке. Она может или поддаться, или победить", считает Эйдман.

В качестве примера эксперт предложил представить начало Второй мировой войны и нападение гитлеровской Германии на Польшу.

"Ни один гениальный дипломат, не то, что я, не сможет предложить ничего, что было бы способно "разрулить" ситуацию на Донбассе. Приведу пример. Представьте - началась Вторая мировая война, немцы напали на Польшу... Как можно "разрулить" такую ситуацию? Возможна только капитуляция или победа, уничтожение Гитлера и его армии", - подытожил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность заморозки вооруженного конфликта на Донбассе.

"Это будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс... Дела действительно плохи… Но, несмотря на все проблемы, украинцы все равно остаются для нас очень близким народом...", - сказал он.