"Дела действительно плохи": в Кремле оценили шансы прекращения войны на Донбассе

В Кремле оценили шансы прекращения войны на Донбассе

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность заморозки конфликта на Донбассе.

"Это будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс", – заявил он в интервью АиФ.

При этом он пожаловался, что среди украинских политиков, по его утверждению, нет таковых, которые призывали бы к решению проблем "путем диалога, а не путем конфронтации".

"Дела действительно плохи… Но, несмотря на все проблемы, украинцы все равно остаются для нас очень близким народом…", – заявил Песков.

Ранее Песков оценил заявления касательно введения санкций против Северного потока-2. "Санкции – это не бирюльки, а очень серьезная вещь", – заявил он.

Как сообщалось, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде спрогнозировал, как сложатся отношения Киева и Москвы после президентских выборов в Украине.

Читайте также"Деньги на Донбасс": посольство Украины в Мексике обвинили в вымогательствеНапомним, эксперт предупредил о возможном серьезном обострении на Донбассе. Если это случится, то уже в ближайшее время.

А российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе недоразумением. По его словам, "это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать".

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, когда Россия вернет разрушенный Донбасс. По его словам, вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе.

Кроме того, астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Справка. На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.