"Это не бирюльки, а очень серьезная вещь": Песков прокомментировал санкции против Северного потока-2

прокомментировал санкции против Северного потока-2 / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявления касательно введения санкций против Северного потока-2.

В частности, он прокомментировал позицию США в этом вопросе. По его словам, это "неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского". Таким образом, уверен он, Штаты намерены вынудить европейцев их газ вместо российского.

"Санкции — это не бирюльки, а очень серьезная вещь", — резюмировал Песков в интервью АиФ.

Стоит отметить, что новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали "драконовскими", а в самих США – "адскими") ставят под угрозу нефтяной бизнес РФ: от совместной с иностранными инвесторами добычи нефти до реализации "Северного потока-2". Даже инвестиции в небольшие стартапы оказались в опасности.

Ранее Песков назвал новые санкции США противозаконными и отрицательно влияющими на экономическое развитие, поскольку первые негативные последствия РФ уже ощущает.

Кроме того, у Меркель прокомментировали угрозы США по Северному потоку-2. В Берлине отметили, что Вашингтон такие заявления делает не впервые.

В то же время Bloomberg написало, что в Германии поддержка проекта "Северный поток-2" постепенно слабеет. Берлин ощущает давление штатов и беспокоится из-за Украины, уверено издание.

В то же время Германия нашла негатив для Украины от санкций против Северного потока-2. Отношения с Россией — главная составляющая европейской восточной политики, сказал глава МИД Германии.