Филарет рассказал, почему из-за КГБ не стал патриархом РПЦ

Патирарх Филарет / УНИАН

Экс-патриарх УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко) мог стать главой Русской православной церкви, но руководство КГБ выбрало "своего ставленника" Алексия (Ридигера).

Об этом в интервью портала ТСН заявил сам иерарх. По словам Филарета, члены Синода РПЦ узнали через КГБ, что председатель совета по делам религий Константин Харчев хочет их всех удалить из организации.

Соответственно, они обратились к Филарету с просьбой написать прошение к советскому лидеру Михаилу Горбачеву об увольнении Харчева. В конце концов, того "сняли", и когда он спросил у Филарета, почему тот подписал прошение об его отставке, нынешний почетный патриарх ПЦУ ответил, мол, Харчев "нарушил церковные каноны, а он не может пойти против церковной традиции".

Тогда Харчев и поведал ему, что Политбюро готовило Филарета к патриаршеству в РПЦ, но из-за его прошения к Горбачеву пришлось принять сторону КГБ, которое лоббировало кандидатуру Алексия. Напомним, ранее Филарет объявил себя "патриархом всея Руси". В РПЦ не стали тянуть с ответом и предложили ему стать "патриархом всея Африки".