Филарет рассказал, когда ПЦУ признают патриархатом

Патирарх Филарет / УНИАН

В будущем Православную церковь Украины могут признать патриархатом, заявил почетный патриарх Филарет.

"Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хоть мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на том, что мы - митрополия, но митрополия для всего православия. Мы имеем претензию на патриархат потому, что мы - большая церковь. Мы имеем надежду, что Украинскую Церковь со временем константинопольский Вселенский патриарх признает и патриархатом. Это - будущее, но это будет", - подчеркнул он в интервью Прямому.

Он также высказал предположение о том, что большинство церквей войдут в общение с ПЦУ несмотря на то, что РПЦ и несколько других церквей пока не войдут в общение.

"Постепенно все войдут в молитвенное единение и с Вселенским патриархом, и с украинской церковью. В том числе и русская, потому что другого пути нет. Раз мы православные, то должны держаться единства", - добавил Филарет.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.