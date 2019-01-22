Эксперт оценил вероятность ядерной войны

Игорь Эйдман

Вероятность ядерной войны сейчас не очень велика, но не нулевая – теперь она обозначена какими-то более серьезными цифрами.

Это связано с агрессивным экспансионистским курсом президента РФ Владимира Путина, с его авантюризмом и психической неадекватностью. Такое мнение в комментарии Главреду высказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

"Конечно, он (Путин, - ред) не хочет мировой войны, потому что собирается долго править. Плюс ему еще нужно дочерей обеспечить. Он еще и женится у нас. Так что он собирается жить, а не умирать. А ядерная война – это смерть. Но ведь и Гитлер в свое время тоже не хотел мировой войны. Он думал, что все всё будут ему всегда прощать. Даже когда он вторгся в Польшу, он склонялся к мысли, что Англия и Франция не вступятся за Польшу, то есть большой войны не будет. Но, как известно, он просчитался и влез в войну. Вот и сейчас есть не нулевая вероятность того, что Путин своей авантюристической политикой влезет в большую войну", – отметил Эйдман.

Читайте такжеИгорь Эйдман: Кремль надеется взять Украину тепленькойРанее политолог Владимир Небоженко в комментарии Главреду отметил, что ядерная риторика президента РФ Владимира Путина является результатом давления на российского лидера армейских генералов. Генералы армии России почувствовали себя "большими людьми", в частности, после агрессии в отношении Украины. В РФ ни службе внешней разведки, ни олигархам, ни Федеральной службе безопасности неприсущая ядерная риторика, они просто боятся военнослужащих.