Политолог назвал причину ядерной риторики Путина

2 января 2019, 04:19

В России олигархи боятся военнослужащих, полагает эксперт.

Ядерная риторика Владимира Путина — результат давления на него армейских генералов РФ, полагает эксперт
Ядерная риторика Владимира Путина — результат давления на него российских армейских генералов, сообщил политолог / Reuters

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что ядерная риторика президента РФ Владимира Путина является результатом давления на российского лидера армейских генералов.

Генералы армии России почувствовали себя "большими людьми", в частности, после агрессии в отношении Украины, рассказал эксперт на чате в Главреде.

Собеседник отметил, что в РФ ни службе внешней разведки, ни олигархам, ни Федеральной службе безопасности неприсущая ядерная риторика, они просто боятся военнослужащих.

Читайте такжеПолитолог спрогнозировал, кто надругается над Путиным"Ядерная риторика Путина является результатом давления на него армейских генералов, которые почувствовали себя "большими людьми" после нападения на Украину и участия в войне в Сирии...", — заявил Небоженко.Напомним, Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи говорил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".  

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Россия ФСБ ядерный удар Владимир Путин риторика Виктор Небоженко
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