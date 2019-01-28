Российский политолог спрогнозировал, когда Украина и РФ подружатся

УНИАН

При президенте РФ Владимире Путине Украина и Россия вряд ли подружатся, поскольку нынешние российские власти, скорее всего, не поменяют своей имперской стратегии в отношении Киева.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в чате на Главреде.

"Не при Путине. Если вспомнить обо всей этой риторике о "братских народах", то мы ведь действительно самые близкие. И это надо было ухитриться потерять партнера, который 300 лет был самым близким и по культуре, и по вероисповеданию, и по истории. Надо было ухитриться сделать из такой страны врага! Назад прокрутить ситуацию будет очень трудно, как и фарш через мясорубку назад не прокрутишь. Но время лечит. Путин когда-нибудь все равно уйдет, кто-то новый придет на его место, и этому новому лидеру придется налаживать отношения с Украиной", - считает Орешкин.

Читайте такжеВ России Майдан невозможен - все будет страшнейПо его мнению, России рано или поздно придется налаживать отношения с Украиной, которая "так или иначе будет самостоятельным государством".

"Это было бы нормально и логично. Вполне можно было бы идти по пути Британского содружества наций. То есть, чтобы была суверенная независимая и уважаемая Украина, со своими правами. У России с ней могут быть какие-то конфликты и скандалы по поводу цен на нефть, транзита газа или еще чего-то, но в рамках рационального, в рамках отстаивания интересов, а не в рамках попыток загнать соседа под лавку, чтобы он тебя слушался", - говорит эксперт.

Читайте такжеРоссийский политолог спрогнозировал, будет ли большая война между Россией и УкраинойПолитолог убежден, что российскому руководству необходимо "сменить стилистику", так как Кремль по-прежнему воспринимает страны СНГ как зону своих геополитических интересов, где все должны ему "подчиняться и его слушаться", и Путин является воплощением этой ментальности.

"Возможно, не сразу после Путина, а через одного, человек во главе государства будет вынужден принимать реальность такой, какая она есть, и выстраивать отношения с Украиной. Это будут отношения двух независимых государств. Не будет такого: в Кремле топнули, и Украине тут же взяла под козырек. Это невозможно. Я был бы рад, если бы в Москве и в Кремле это поняли пораньше. Но опыт показывает, что для начала нужно получить негативный результат, использовав все советские методы: давление, удушение, лишение транзита, политические подножки. И потом, когда станет понятно, что это невыгодно для экономического роста и развития собственных территорий, прибегнут к другой стилистике", - полагает эксперт.

Читайте такжеЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены на пребывание с РоссиейОрешкин допускает, что отношения между странами будут развиваться примерно так же, как между Великобританией и Ирландией.

"Наверняка, и потом в Украине будут люди, которые не любят "москалей", а в России будут люди, которые не любят "хохлов". Так всегда было. Однако реальность заключается в том, что Украина - наш ближайший сосед. Это люди, которые говорят на близком языке, люди, с которыми у нас много похожего в культуре, много родственников, много друзей. Я бы от души надеялся, что отношения между народами восстановятся. Но произойдет это нескоро", - заключил он.