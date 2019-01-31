К власти в России придут люди намного хуже Путина - дипломат

Владимир Путин / Reuters

Дипломатом и глава фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко дал весьма пессимистический прогноз по поводу того, что военный конфликт между Россией и Украиной сойдет на нет после ухода с вершин власти Владимира Путина.

"Следует еще учесть, что кремлевский агрессивный режим будет становиться все жестче. Там не придут к власти либералы. Скорее всего, придут те, кто намного хуже Путина. Националисты, неофашисты и так далее. Там ведь есть реакционные силы, которые критикуют Путина за то, что он недостаточно активно убивает украинцев. Эти люди ни перед чем не остановятся. Они воспринимают массовые жертвы как доказательство своего величия", − рассказал он в интервью порталу "Факты".

По мнению Яременко, перспектива нормализации отношений Украины и России в ближайшей перспективе весьма сомнительна.

"Таково их мышление. А отношения с этой "братской" страной мы нормализуем тогда, когда в Кремле поймут: все, с украинцами уже ничего не сделаешь", − подытожил дипломат.

Напомним, ранее эксперт предупредил к походу на какую страну готовится "русский мир".