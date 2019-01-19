Эксперт предупредил, к походу на какую страну готовится "русский мир"

"Русский мир" готовится к походу на Беларусь, предупредил эксперт / Reuters

Бывший директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что что "русский мир" готовится к походу на Беларусь.

Информационно-пропагандистские группы России готовят почву для возможного сценария поглощения страной Беларуси, говорится в материале эксперта на Zn.ua.

По мнению автора, пока что белорусский президент Александр Лукашенко пытается уклониться от тесных объятий главы РФ Владимира Путина, в частности, активно вовлекая инвесторов из Китая в дела республики, создавая альтернативный инвестиционный канал.

"События всего 2018-го (и даже частично 2017-го) показывают, что "русский мир" готовится к походу на Беларусь. Как и в случае с Украиной ситуация началась с экономического давления и принуждения к "дружбе крепнуть" с последующим созданием разнообразных рабочих групп по "обсуждению различных аспектов интеграции и спорных вопросов"…", — отметил Горбулин.

Читайте такжеВ Беларуси все будет МоскваЭксперт полагает, что стратегический вектор России в вопросе Беларуси, похоже, определен.

"…к делу подключен главный предвестник российских силовых операций — информационно-пропагандистские группы, готовящие почву для возможного сценария поглощения", — добавил он.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что 2019 и 2020 годы станут для Беларуси непростыми — страну будут очень сильно "пробовать на зуб".

Напомним, дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что Владимир Путин агрессивно поглощает Беларусь, а Александр Лукашенко пытается сохранить в белорусском государстве личную власть.