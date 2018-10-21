Историк объяснил, почему "русский мир" мешает глобальным планам России

Идеология "русского мира" имеет элемент, который уничтожает империю, подчеркнул эксперт.
Украинский историк Андрей Плахонин считает, что возникшая в 19 веке идеология "русского мира" мешает более глобальным планам Российской Федерации.
В этой идеологии заложен элемент, который уничтожает империю — национализм, рассказал эксперт "Обозревателю".
По его словам, Кремль продолжает использовать "русский мир" только в качестве аргумента для "защиты русскоязычного населения".
"Русский мир" — националистический, когда одна национальность поглощает другую. В конце концов, национальная составляющая "русского мира" уничтожила Российскую империю. Когда они эту идеологию ввели при Николае Первом, в ответ началось национальное возрождение, в том числе в Украине", — отметил собеседник.
Ранее российский бизнесмен и экономист Слава Рабинович говорил, что "русский мир" на самом деле является миром президента РФ Владимира Путина и его "организованной преступной группы".