Историк объяснил, почему "русский мир" мешает глобальным планам России

Идеология "русского мира" мешает глобальным планам РФ, поскольку в ней есть национализм, полагает историк / УНИАН

Украинский историк Андрей Плахонин считает, что возникшая в 19 веке идеология "русского мира" мешает более глобальным планам Российской Федерации.

В этой идеологии заложен элемент, который уничтожает империю — национализм, рассказал эксперт "Обозревателю".

По его словам, Кремль продолжает использовать "русский мир" только в качестве аргумента для "защиты русскоязычного населения".

"Русский мир" — националистический, когда одна национальность поглощает другую. В конце концов, национальная составляющая "русского мира" уничтожила Российскую империю. Когда они эту идеологию ввели при Николае Первом, в ответ началось национальное возрождение, в том числе в Украине", — отметил собеседник.

Ранее российский бизнесмен и экономист Слава Рабинович говорил, что "русский мир" на самом деле является миром президента РФ Владимира Путина и его "организованной преступной группы".