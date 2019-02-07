Во Львове задержан подозреваемый в организации убийства "Сармата"

Задержан подозреваемый в убийстве "Сармата" / Фейсбук В.Аброськина

Во Львове полицейские задержали бывшего бойца спецроты милиции "Торнадо", которого подозревают в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Задержанный имел при себе поддельное удостоверение сотрудника Европола, рассказал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днипра, котого мы подозреваем в организации именно наблюдения и убийства, Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове", - написал он.

/ Фейсбук В.Аброськина

Аброськин добавил, что подозреваемый 5 месяцев скрывался от следствия в разных регионах страны.

Ранее в Харькове был задержан однин из заказчиков убийства Виталия Олешко.

Виталий Олешко был убит 31 июля во дворе принадлежавшего ему отеля в Бердянске Запорожской области. В тот же день были задержаны четверо подозреваемых - 27-летний экс-бойца батальона "Торнадо" Артем Матюшин, 37-летний бизнесмен Николай Ломако, 39-летний Александр Обухов и 37-летний Максим Владимиренков. Позже полиция установила одного из заказчиков - им оказался 38-летний бизнесмен из Славянска Донецкой области Михаил Сигида.