Задержан заказчик убийства Виталия Олешко

Виталий Олешко

В Харькове задержан однин из заказчиков убийства активиста и ветерана АТО Виталия Олешко ( позывной Сармат).

Об этом заявил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Вчера (16 декабря. - Прим.) при попытке пересечь границу в международном аэропорту "Харьков" сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра", - написал Аброськин.

По его словам, задержанный "обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства".

Виталий Олешко был убит 31 июля во дворе принадлежавшего ему отеля в Бердянске Запорожской области. В тот же день были задержаны четверо подозреваемых - 27-летний экс-бойца батальона "Торнадо" Артем Матюшин, 37-летний бизнесмен Николай Ломако, 39-летний Александр Обухов и 37-летний Максим Владимиренков. Позже полиция установила одного из заказчиков - им оказался 38-летний бизнесмен из Славянска Донецкой области Михаил Сигида.