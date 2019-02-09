На Тернопольщине священник обвинил сторонников ПЦУ во взломе замков и захвате храма

Представитель УПЦ МП обратился в полицию, но правоохранители отказались оказать помощь.
В селе Онишковцы Шумского района Тернопольской области священник Михаил Костюк заявил, что сторонники ПЦУ в сопровождении чиновников и стражей порядка захватили храм Успения Пресвятой Богородицы.
Как сообщает пресс-служба УПЦ МП, на дверях храма были срезаны замки.
"Все так быстро произошло, прихожане и священник даже не успели прийти. Я сразу позвонил начальнику полиции, но он заявил, что "мы не имеем права вмешиваться, у них документы, мы только наблюдаем, чтобы не было драки, все вопросы в райгосадминистрацию", - рассказал Костюк.
Верующие ПЦУ объяснили свои действия тем, что община села приняла решение присоединиться к автокефальной украинской церкви. Священнослужитель УПЦ МП настаивает, что жители села такое решение не принимали, а остаются верны прежней церкви и ее предстоятелю.
Напомним, в селе Веселое Луганской области религиозная община отказалась переходить в Православную церковь Украины и изгнала священника.
Как ранее сообщалось, в УПЦ МП обвинили полицию и сторонников ПЦУ в избиении священника на Тернопольщине.