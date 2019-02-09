На Тернопольщине священник обвинил сторонников ПЦУ во взломе замков и захвате храма

Священник заявил, что сторонники ПЦУ нарушают закон / Фото: Pixabay

В селе Онишковцы Шумского района Тернопольской области священник Михаил Костюк заявил, что сторонники ПЦУ в сопровождении чиновников и стражей порядка захватили храм Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает пресс-служба УПЦ МП, на дверях храма были срезаны замки.

"Все так быстро произошло, прихожане и священник даже не успели прийти. Я сразу позвонил начальнику полиции, но он заявил, что "мы не имеем права вмешиваться, у них документы, мы только наблюдаем, чтобы не было драки, все вопросы в райгосадминистрацию", - рассказал Костюк.

Верующие ПЦУ объяснили свои действия тем, что община села приняла решение присоединиться к автокефальной украинской церкви. Священнослужитель УПЦ МП настаивает, что жители села такое решение не принимали, а остаются верны прежней церкви и ее предстоятелю.

Напомним, в селе Веселое Луганской области религиозная община отказалась переходить в Православную церковь Украины и изгнала священника.

Как ранее сообщалось, в УПЦ МП обвинили полицию и сторонников ПЦУ в избиении священника на Тернопольщине.