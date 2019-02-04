На Луганщине священник не смог уговорить приход перейти в ПЦУ

Владимир Магдалена решил уйти и не провоцировать конфронтацию / Фото: скриншот из видео

В селе Веселое Луганской области религиозная община отказалась переходить в Православную церковь Украины.

Как говорится в сюжете "UA: Донбасс", настоятель храма "Иконы Казанской Божьей матери" Владимир Маглена пытался уговорить прихожан, но безуспешно.

Отмечается, что Магдалена сам перешел в ПЦУ и позвал за собой других верующих. Однако люди не просто отказались, а избрали себе новым настоятелем священника УПЦ МП Николая Поляка.

Переход Магдалены в ПЦУ поддержал всего один житель села Веселое. Священнослужитель был вынужден переехать в другой населенный пункт. Сейчас он живет в Старобельске и собирает себе новый приход ПЦУ.

"Я не хочу, чтобы из-за меня люди переругались, я там приезжий. Если будет конфронтация из-за меня, то грош цена мне как священнику", - прокомментировал свое решение Магдалена.

Напомним, в УПЦ МП обвинили полицию и сторонников ПЦУ в избиении священника на Тернопольщине.