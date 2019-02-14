Отдых на бальнеологических курортах Украины был и остается очень популярным. Трускавец, один из лидеров по количеству отдыхающих. Санатории и гостиницы этого прикарпатского города принимают десятки тысяч людей.

В санаториях Трускавца помогали и помогают тысячам людей с самыми разными проблемами. Секрет успеха курорта в уникальном климате, минеральных водах и современной оздоровительной базе. Медики здесь используют целебное воздействие природы и усиливают его с помощью современных методик курортной медицины.

Выбираем лучший санаторий в Трускавце. Советы для отдыхающих

Санатории, отели и даже виллы приглашают на лечение в Трускавец. Десятки могут похвастаться положительными отзывами, практически у каждого есть яркие и привлекательные фото номеров. Выбрать подходящий санаторий может быть непросто. Воспользуйтесь нашими советами, чтобы решить эту задачу.

Учитывайте четыре основных фактора:

Специализация курорта и санатория. Если вы едете в Трускавец, чтобы укрепить здоровье, обращайте внимание на специализацию санаториев. Выбирайте здравницу, где врачи долго и успешно лечат больных с вашим диагнозом. К счастью, в Трускавце достаточно специалистов высокого уровня и развитая оздоровительная инфраструктура.

Услуги и условия для проживания. Очень важно, чтобы в период лечения вы находились в комфортных условиях. Поэтому, присмотритесь к номерам санаториев, узнайте больше о питании и возможностях для досуга.

Расположение. Определитесь, насколько для вас важно жить в центральной части Трускавца, вблизи от магазинов, вокзала и других объектов. Если у вас возникли вопросы, связанные с этим, не забывайте задавать их перед бронированием.

Стоимость оздоровления. Конечно, все обращают внимание на цену путевки. К счастью, в Трускавце есть достаточно санаториев для людей с любыми финансовыми возможностями. К тому же часто проводят акции и предоставляют скидки на путевки.

Перед поиском определите, сколько вы готовы потратить на отдых, каких условий ожидаете и какие болезни хотите вылечить. И обязательно читайте наш рейтинг лучших санаториев курорта.

Трускавец: санатории и их возможности

Начнем с санатория "Карпаты". Он расположен в южной части города у небольшого красивого озера. В медицинском центре санатория лечат: болезни почек, нарушения в репродуктивной системе организм. В санатории "Карпаты" помогают больным, страдающим от образования камней.

Риксос Прикарпатье – ориентирован на туристов, предпочитающих VIP отдых и оздоровление в экстракомфортных условиях. Для отдыхающих предусмотрены СПА программы. Медики в Риксос Прикарпатье специализируются на:

болезнях легких и всей дыхательной системы;

воспаления и другие патологические процессы в нервной системе;

проблемах с опорно-двигательным аппаратом;

болезнях и патологиях сердечно-сосудистой системы.

Среди санаториев топ уровня также комплекс "Хрустальный Дворец". Тут лечат:

болезни кожных покровов;

проблемы мочеполовой системы у мужчин и женщин любых возрастов;

ЛОР болезни;

проблемы в работе ЖКТ.

Санатории "Алмаз" и "Кристал" находятся рядом и образуют комплекс "Трускавецкурорт". Они ориентированы на эффективное и бюджетное оздоровление. Сюда рекомендуют ехать с болезнями почек, урологическими патологиями и другими диагнозами.

"Шахтер" – один из наиболее современных и популярных санаториев. Специализируется на:

проблемах метаболизма;

нарушениях в пищеварении;

болезнях мочеполовой системы.

Еще один санаторий, предлагающий комфортные условия и эффективное лечение "Женева". Здесь помогут людям с десятками диагнозов. Среди них болезни мочеполовой системы и опорно-двигательного аппарата.

Завершает наш обзор санаторий "Весна". Здесь лечат болезни:

эндокринной системы;

позвоночника и других отделов опорно-двигательной системы;

печени и ЖКТ.

Забронировать путевку можно на сайте "Санатории Карпат" или по телефонам: