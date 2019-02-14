Выбрать подходящий санаторий может быть непросто. Воспользуйтесь нашими советами, чтобы решить эту задачу.
Отдых на бальнеологических курортах Украины был и остается очень популярным. Трускавец, один из лидеров по количеству отдыхающих. Санатории и гостиницы этого прикарпатского города принимают десятки тысяч людей.
В санаториях Трускавца помогали и помогают тысячам людей с самыми разными проблемами. Секрет успеха курорта в уникальном климате, минеральных водах и современной оздоровительной базе. Медики здесь используют целебное воздействие природы и усиливают его с помощью современных методик курортной медицины.
Выбираем лучший санаторий в Трускавце. Советы для отдыхающих
Санатории, отели и даже виллы приглашают на лечение в Трускавец. Десятки могут похвастаться положительными отзывами, практически у каждого есть яркие и привлекательные фото номеров. Выбрать подходящий санаторий может быть непросто. Воспользуйтесь нашими советами, чтобы решить эту задачу.
Учитывайте четыре основных фактора:
- Специализация курорта и санатория. Если вы едете в Трускавец, чтобы укрепить здоровье, обращайте внимание на специализацию санаториев. Выбирайте здравницу, где врачи долго и успешно лечат больных с вашим диагнозом. К счастью, в Трускавце достаточно специалистов высокого уровня и развитая оздоровительная инфраструктура.
- Услуги и условия для проживания. Очень важно, чтобы в период лечения вы находились в комфортных условиях. Поэтому, присмотритесь к номерам санаториев, узнайте больше о питании и возможностях для досуга.
- Расположение. Определитесь, насколько для вас важно жить в центральной части Трускавца, вблизи от магазинов, вокзала и других объектов. Если у вас возникли вопросы, связанные с этим, не забывайте задавать их перед бронированием.
- Стоимость оздоровления. Конечно, все обращают внимание на цену путевки. К счастью, в Трускавце есть достаточно санаториев для людей с любыми финансовыми возможностями. К тому же часто проводят акции и предоставляют скидки на путевки.
Перед поиском определите, сколько вы готовы потратить на отдых, каких условий ожидаете и какие болезни хотите вылечить. И обязательно читайте наш рейтинг лучших санаториев курорта.
Трускавец: санатории и их возможности
Начнем с санатория "Карпаты". Он расположен в южной части города у небольшого красивого озера. В медицинском центре санатория лечат: болезни почек, нарушения в репродуктивной системе организм. В санатории "Карпаты" помогают больным, страдающим от образования камней.
Риксос Прикарпатье – ориентирован на туристов, предпочитающих VIP отдых и оздоровление в экстракомфортных условиях. Для отдыхающих предусмотрены СПА программы. Медики в Риксос Прикарпатье специализируются на:
- болезнях легких и всей дыхательной системы;
- воспаления и другие патологические процессы в нервной системе;
- проблемах с опорно-двигательным аппаратом;
- болезнях и патологиях сердечно-сосудистой системы.
Среди санаториев топ уровня также комплекс "Хрустальный Дворец". Тут лечат:
- болезни кожных покровов;
- проблемы мочеполовой системы у мужчин и женщин любых возрастов;
- ЛОР болезни;
- проблемы в работе ЖКТ.
Санатории "Алмаз" и "Кристал" находятся рядом и образуют комплекс "Трускавецкурорт". Они ориентированы на эффективное и бюджетное оздоровление. Сюда рекомендуют ехать с болезнями почек, урологическими патологиями и другими диагнозами.
"Шахтер" – один из наиболее современных и популярных санаториев. Специализируется на:
- проблемах метаболизма;
- нарушениях в пищеварении;
- болезнях мочеполовой системы.
Еще один санаторий, предлагающий комфортные условия и эффективное лечение "Женева". Здесь помогут людям с десятками диагнозов. Среди них болезни мочеполовой системы и опорно-двигательного аппарата.
Завершает наш обзор санаторий "Весна". Здесь лечат болезни:
- эндокринной системы;
- позвоночника и других отделов опорно-двигательной системы;
- печени и ЖКТ.
Забронировать путевку можно на сайте "Санатории Карпат" или по телефонам:
- +38 (098) 92 85 199
- +38 (095) 34 03 682