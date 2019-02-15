В Киеве студенты не могли выйти из университета во время пожара: опубликовано видео

Пожар в корпусе НАУ / скринот из видео

В пятницу, 15 февраля, в Киеве произошел пожар в здании Национального авиационного университета.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям столицы Украины.

Возгорание произошло на цокольном этаже одного из четырехэтажных корпусов. Огнеборцы быстро прибыли на место и установили, что его очаг находится в подсобном помещении, в котором хранилась оргтехника.

Пожар на площади 30 квадратных метров вскорости был полностью потушен. В результате возгорания повреждена мебель, техника, оказались закопчены стены и потолок помещения.

Всего из корпуса эвакуировали пятерых людей, которые находились на цокольном этаже. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщает паблик Типичный Киев в соцсети Facebook со ссылкой на студентов, аварийные выходы из здания были закрыты и им не менее пяти пришлось ждать "пока принесут ключи и выпустят из горящего корпуса".

Также молодые люди утверждают, что "ни сирены про пожарную сигнализацию, ни пожарной тревоги не было".

Внимание, видео содержит матерные ругательства и не рекомендовано к просмотру лицам моложе 18+

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в Министерстве финансов, а также загорелись Русановские сады.