Взрывы, черный дым. В Киеве загорелись Русановские сады

В Киеве на территории Русановских садов загорелась свалка / kiev.informator.ua

В субботу, 22 сентября, днем в Днепровском районе Киева на территории Русановских садов произошел пожар — у залива реки Десенка загорелась мусорная свалка.

Возгорание началось около 12:30, ветер быстро разнес огонь на деревья и кусты, пламя охватило около 200 метров леса, пишет "Информатор" со ссылкой на данные спасателей.

По сведениям издания, на месте происшествия большое задымление из-за горения на свалке пластика и полиэтилена — черный дым видно из разных районов столицы, взрываются баллоны с бытовой химией.

"… пожарные тушат пламя. Ликвидация пожара затрудняется тем, что рядом нет воды. Специалистам приходится ездить и набирать ее в другом месте. Также на помощь выехали еще пожарные расчеты. По прогнозам спасателей, возгорание будут тушить до самого вечера…", — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Киеве на территории жилого массива Виноградарь сотрудник патрульной полиции уснул за рулем и врезался в пять машин, одна из получила серьезные повреждения.