В Украине создали радиокомплекс, способный блокировать любые дроны: яркое видео

Радиокомплекс выполнен в форме стрелкового оружия.
В Украине разработали и произвели новый радиокомплекс, способный блокировать работу любых дронов – беспилотных летательных аппаратов. Первые испытания прошли успешно.
"Комплекс блокирует все виды дронов на дистанции до 1200 метров включительно, способен перекрывать все каналы телеметрии, GPS-навигации и управления. Если дрон попадет в зону облучения данного устройства – потеряет управляемость", – сообщили в пресс-службе учебного центра "Десна".
Радиокомплекс выполнен в форме стрелкового оружия. Он блокирует работу дронов как гражданского, так и военного применения.
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