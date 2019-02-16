Опубликовано видео испытаний новейшего путинского танка

Танк Т-90МС

Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт.

Кадры опубликовало агентство ТАСС.

На записи запечатлены ходовые испытания танка, а также стрельба в движении, при этом одновременно демонстрируется работа экипажа.

Т-90МС - экспортный вариант основного боевого танка российской армии.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" с увеличенной дальностью поражения.