Опубликовано видео испытаний новейшего путинского танка

Т-90МС - экспортный вариант основного боевого танка российской армии.
Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт.
Кадры опубликовало агентство ТАСС.
На записи запечатлены ходовые испытания танка, а также стрельба в движении, при этом одновременно демонстрируется работа экипажа.
Т-90МС - экспортный вариант основного боевого танка российской армии.
Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" с увеличенной дальностью поражения.