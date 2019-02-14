"Танк для нищих": эксперт указал на преимущества украинского танка Т-64 над российским Т-72

14 февраля 2019, 20:56

Аналитик полагает, что Кремль использует устаревшее вооружение.

танк Т-64
Танк Т-64 безосновательно раскритиковали в России / Фото: Укроборонпром

Российский военный корреспондент и эксперт Алексей Хлопотов высказал мнение, что улучшенная версия украинского Т-64 превосходит российский модернизированный танк Т-72Б3.

В своем блоге он написал, что после недавней презентации украинского танка Т-64 ряд российских СМИ бросились критиковать разработку. Он отметил, что россияне назвали его "танком для бедных", однако он не согласен и считает российский аналог "танком для нищих".

Аналитик подчеркивает, что украинский Т-64 оснащен современной прицельной системой, которая достигла производительности, сравнимой с белорусской системой "Сосна", установленной на российском танке Т-72Б3. Однако украинская разработка имеет прицельную систему со встроенным тепловизором, который обнаруживает, идентифицирует и поражает 125-мм орудие противника в любое время суток и при любых погодных условиях.

Читайте такжеПоявилось видео испытаний нового украинского танкаПо словам Хлопотова, другие усовершенствования украинского танка включают цифровую радиостанцию "Лыбидь К-2РБ", которая представляет собой перелицованную версию американской "Моторолы", а также спутниковую навигационную систему. Российский аналог оснащен радиостанцией P-186, которая может показаться устаревшей, а также не имеет навигационной системы.

Разработчики оснастили Т-64 реактивной броней нового поколения "Нож", существенно превосходящей российскую броню "Контакт-5". Также, по мнению эксперта, он имеет закрытый 12,7-мм пулемет, установленный на верхней части командирского люка, благодаря чему можно вести огонь, не находясь в поле зрения противника. А в российском Т-72 командир может быть убит снайпером или осколками.

Как ранее сообщалось, Харьковский бронетанковый завод изготовил и модернизировал более сотни танков Т-64 образца 2017 года, которые уже пополнили количественный запас оружия Вооруженных сил Украины.

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