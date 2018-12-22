Самолеты, танки и Грады: ВСУ передали крупную партию новой и модернизированной техники

Вооруженные силы Украины получили танки, бронированные машины разминирования, боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку, боевую разведывательную десантную машину, бронированные автомобили "Варта", зенитно-ракетные комплексы, самолеты, вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, воинские части ВСУ получили автомобили, автобусы, бронированные ремонтно-эвакуационные средства и средства ремонта и обслуживания.

Торжественная церемония передачи модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники состоялась в Житомирской области.

По словам президента Петра Порошенко, ВСУ передали почти 10% того, что оборонпром смог сделать за год.

Порошенко отметил, что встреча сегодня чрезвычайно важна. "Она проходит во время действия режима военного положения. И сегодня мы должны продемонстрировать украинскому народу растущие мобильные боевые возможности Вооруженных сил Украины, что именно сделано оборонно-промышленным комплексом, руководством Вооруженных сил Украины для повышения могущества, силы ВС для отпора российскому агрессору", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с единственного ракетного катера ВМС Украины сняли пусковые установки.