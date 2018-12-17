С единственного ракетного катера ВМС Украины сняли пусковые установки

Ракетный катер "Прилуки" / ukrmilitary.com

На единственном ракетном катере ВМС Украины "Прилуки" демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит".

Фото корабля без установок опубликовал "Украинский милитарный портал".

Предполагается, что на катере будут установлены пусковые контейнеры для противокорабельных ракет "Нептун" украинского производства.

mil.in.ua

На вооружении катера, кроме артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, стояли две пусковые установки советских противокорабельных ракет П-15М "Термит" разработки середины 1950-х, однако после аннексии Крыма Россией боекомплект для катера остался на территории оккупированного полуострова.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.