Германия продает России винты для используемых на Донбассе беспилотников

1 февраля 2019, 20:11

Журналисты выяснили, что немецкие аппараты Кремль использует в войне против Украины.

  • Беспилотники с немецкими винтами Фото: Bild
  • Беспилотники с немецкими винтами Фото: Bild
  • Беспилотники с немецкими винтами Фото: Bild
  • Беспилотники с немецкими винтами Фото: Bild
  • Беспилотники с немецкими винтами Фото: Bild

Игнорируя санкции Евросоюза, Россия закупает у двух компаний из Германии винты на свои беспилотные аппараты "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-3", "Тахион", "ZALA-42104M", "Груша", "Орлан-2", которые используются в военном конфликте на востоке Украины.

Как сообщает немецкое издание Bild, сотрудничают с Россией компании Graupner/SJ GmbH и aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG.

"Уже в бою за Дебальцево, в котором погибли 184 украинских солдата, весной 2015 года пророссийские силы использовали дрон "Гранат-22 со складными винтами. Эти винты были изготовлены в Ройтлингене", - сообщают журналисты издания.

Доказательства использования немецких деталей при конструировании российских беспилотников находили на Донбассе и украинские военные. Бойцами ВСУ был захвачен беспилотник "Гранат-2", на котором были установлены складные пропеллеры фирмы aero-naut Modellbau из Баден-Вюртемберга.

В России открыто заявляют о том, что их беспилотники летают благодаря немецким партнерам. В частности, в Москве был открыт музей "Парк Патриот", где в экспозиции были представлены российские военные разработки с деталями из Германии.

Немецкие журналисты в статье отмечают, что российская армия использует аппараты с немецкими составляющими в войне против Украины с 2015 года.

Українські військові за складу ООС "приземлили" російський БПЛА

23 січня військовослужбовці Збройних Сил України зі складу Операції Обʼєднаних сил за допомогою радіотехнічних засобів виявили в небі Приазовʼя безпілотний літальний апарат. Застосовуючи засоби радіотехнічної боротьби, військові перешкодили польоту апарату, приземлили його, потім знайшли та вилучили. Після обстеження військовими інженерами апарат був переданий фахівцям для ідентифікації та подальшого вивчення. Встановлено, що безпілотний літальний апарат – "Гранат-2" виробляється підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації. Даний тип апаратів активно поставляється до незаконних збройних формувань так званих ЛНР та ДНР. Використовується для проведення розвідки та корегування вогню артилерії. Конкретно цей БПЛА вже не буде працювати в інтересах агресора. Уся інформація з цифрових носіїв буде ретельно вивчена і проаналізована. Вилучений безпілотний літальний апарат є черговим доказом підтримки Російською Федерацією діяльності незаконних збройних формувань на території ОРДЛО, які тероризують обстрілами мирних мешканців населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії розмежування. Рухаємося далі! Разом переможемо! Слава Україні! #ООС #Операція_ОС

Опубликовано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четверг, 24 января 2019 г.

Как ранее сообщалось, Украина не сможет создать подвижный зенитно-ракетный комплекс совместно с немецким концерном Rheinmetall. Такое решение было принято властями Германии.

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Россия Украина война Германия беспилотники детали винт война на Донбассе
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