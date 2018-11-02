ВСУ постреляли из С-300 и "Буков" возле аннексированного Крыма

С-300 / скриншот из видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук-М1 в Херсонской области, граничащей с аннексированным Россией Крымом.

"В Херсонской области на государственном полигоне "Ягорлык" состоялись боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса-АКМ", - говорится в сообщении командования ВВС ВСУ в Facebook.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) опубликовало карту зоны поражения ЗРК С-400, которые Россия развернула в аннексированном Крыму возле Севастополя, Феодосии и Евпатории.