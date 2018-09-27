Опубликована карта зоны поражения российских С-400 в Крыму

ЗРК С-400 / ФАН

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) опубликовало карту зоны поражения ЗРК С-400, которые Россия развернула в аннексированном Крыму возле Севастополя, Феодосии и Евпатория

"По состоянию на конец сентября 2018 года РФ развернуты зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" возле городов Севастополь, Феодосия и Евпатория", - сообщила пресс-служба МинВОТ.

МинВОТ

Комплексы оснащены ракетами разных типов, в частности, 48Н6 и 40Н6 с дальностью поражения до 250 и 400 километров соответственно, на высоте до 60 км.

В радиусе поражения С-400 находятся все воздушные суда над почти всей акваторией Черного моря, всей территорией Азовского моря, а также над территориями Румынии, Молдовы и Турции.

Ранее сообщалось, что на борту украинского поисково-спасательного судна А500 "Донбасс" и морского буксира А830 "Корец" во время их прохода через Керченский пролив находились российские лоцманы.