Украинские суда проходили через Керченский пролив с российскими лоцманами на борту

На борту украинского поисково-спасательного судна А500 "Донбасс" и морского буксира А830 "Корец" во время их прохода через Керченский пролив находились российские лоцманы.

Об этом сообщил представитель официального Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук в интервью телеканалу "112 Украина".

"Службы Керчи провели спокойно эти два корабля в Азовское море, и они дальше пошли - сначала до Мариуполя, потом до Бердянска", - сказал Марчук.

По его словам "Донбасс" и "Корец" не смогли самостоятельно преодолеть мелководный канал и попросили помощи лоцманской службы Керчи, хотя любое взаимодействие с "официальными учреждениями" аннексированного Крыма запрещено законом Украины об оккупированных территориях.

При этом Марчук отметил, что "Донбасс" и "Корец" могли взять на борт российских лоцманов, потому что это не боевые, а вспомогательные суда.

24 сентября в ВМС Украины заявили, что суда реализовали свое законное право на прохождение Керченского пролива и не запрашивали у России разрешения.

Корабли прошли под Крымским мостом и направились в Бердянск для создания военно-морской базы в Азовском море.