Корабли ВМС Украины взяли курс на Крымский мост - СМИ

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Поисково-спасательный корабль "Донбасс" и буксир "Корец" Военно-морских сил ВС Украины, которые направляются из Одессы в Азовское море, зашли в Керчь-Еникальский канал.

"В 13:50 по Москве вошли в канал в сопровождении судов, часа через полтора будут в районе Керченского моста", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, для того чтобы пройти канал с лоцманом или без лоцмана, все суда запрашивают трафик-контроль у службы регулирования движения судов, которой ведает "Росморпорт".

"Они запросили лоцманов. Корабли сопровождают российские военные суда", - сказал источник.

Ранее в погрануправлении ФСБ по аннексированному Крыму заявили, что корабли Военно-морских сил ВСУ Украины вошли в "российскую исключительную экономическую зону". Депутат так называемого Госсовета аннексированного Крыма Владислав Ганжара назвал появление у берегов полуострова украинских кораблей провокацией.