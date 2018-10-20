Российские моряки устроили пальбу ракетами на Балтике

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Подразделения ПВО и соединения морской пехоты Балтийского флота РФ провели боевые стрельбы по реальным целям, имитирующим условного противника.

"В качестве мишеней использовались специальные сигнальные парашютные мины и наземные мишени, имитирующие низко летящий вертолет и бронетехнику условного противника", - приводит "Интерфакс" слова официального представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.

К учениям на полигоне в Калининградской области привлечено более 200 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной техники.

10 сентября российская подводная лодка приблизилась к границам Латвии.

"Сегодня в эксклюзивной экономической зоне Латвии, в трех морских милях от территориальных вод государства, была идентифицирована подводная лодка Dmitrov класса Kilo ВМФ России", - сообщили ВС Латвии.

В конце июня президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России.

"Угроза велика, если мы не будем готовы к обороне (...) Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы - мысленно, политически, технологически, сердцем и душой", - сказала Грибаускайте, отметив, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО", - сказала она.