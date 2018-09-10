Российская подлодка подошла к границам Латвии

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Российская подводная лодка в понедельник приблизилась к границам Латвии.

Об этом заявили Национальные вооруженные силы республики.

"Сегодня в эксклюзивной экономической зоне Латвии, в трех морских милях от территориальных вод государства, была идентифицирована подводная лодка Dmitrov класса Kilo ВМФ России", - говорится в сообщении ВС Латвии в Twitter.

В конце июня президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России.

"Угроза велика, если мы не будем готовы к обороне (...) Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы - мысленно, политически, технологически, сердцем и душой", - сказала Грибаускайте, отметив, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО", - заявила она.