Крымские татары требуют изъять школьный учебник по истории Крыма

В Крыму требуют пересмотреть пропагандистский текст в учебниках / Фото: УНИАН

Совет крымских татар обратился к главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой убрать из школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа, заявители утверждают, что учебник по истории Крыма для десятых классов содержит пропаганду ксенофобии, оправдывает депортацию российских народов, а также представляет крымских татар как коллаборационистов.

Авторы документа уверяют, что искаженная школьная программа нарушает межнациональное согласие в Крыму.

Также отмечается, что в учебнике неправдиво подана информация о том, что "численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек, а 14 тысяч крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами".

В Совете крымских татар подчеркивают, что данный учебник нарушает статью 282 российского Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства.

Напомним, в Крыму возбудили первое уголовное дело согласно новой репрессивной статье российского уголовного кодекса "Несообщение о преступлении".