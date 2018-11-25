В оккупированном Крыму открыто первое уголовное дело за недоносительство

Полиция РФ получила еще один инструмент / yuga.ru

В оккупированном Россией Крыму возбудили первое уголовное дело согласно новой репрессивной статье российского уголовного кодекса "Несообщение о преступлении".

Фигурантом дела стал крымский татарин, имя которого не называется. Его обвиняют в несообщении государственным органам того факта, что его брат воюет в Сирии на стороне исламистов.

"У обвиняемого по делу несколько раз проводили обыск, его допрашивали. Дело возбуждено ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем какая доказательная база в деле", - пишет "Новая газета" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

При этом, по словам адвоката Лили Гемеджи, первые обыски по делу были проведены еще в мае 2016 года. К весне 2019 года дело должно поступить в суд, считает адвокат.

"Сама статья возмутительна, с ее помощью пытаются оказывать давление на людей. И это очень плохая тенденция, что такой „пробный шар" появился в Крыму. То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношение соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе - уголовная статья"", - отметил Эмиль Курбединов.

Статья "Несообщение о преступлении" появилась в Уголовном кодексе России в 2016 году, после принятия "пакета Яровой". Статья предполагает ответственность для тех, кто не рассказал о преступлении террористической направленности. За это предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.

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