Случайный победитель украинской лотереи отдал весь выигрыш на благотворительность новости компании

18 февраля 2019, 14:55

Победитель отметил, что таким образом мотивирует всех украинцев оказывать помощь своим нуждающимся согражданам.

С 19 декабря по 8 января 2019 года национальная лотерея "Космолот" провела "Новогодний КОСМО КВЕСТ", он включал в себя три призовых места:

1 место - автомобиль Volkswagen Polo Sedan 2017- Денежный эквивалент 500 000 гривен.

2 место - ноутбук APPLE MACBOOK AIR 13" 2018 - Денежный эквивалент 40 000 гривен.

3 место - смартфон Apple iPhone Xs 2018 - Денежный эквивалент 30 000 гривен.

Общий призовой фонд составил 600 000 гривен. Выполняя задания, участники зарабатывали баллы, которые  определяли результат и рейтинг каждого игрока в таблице.

Победитель отметил, что таким образом мотивирует всех украинцев оказывать помощь своим согражданам, которые в этом особенно нуждаются. В том числе благодаря выигранным деньгам.

"Было довольно интересно испытывать свою удачу в гонке за призами, поймав тройку крупных выигрышей я вдруг понял, что выбился в лидеры. Сам я человек обеспеченный и в гараже имею не один автомобиль, поэтому хотел бы свой выигрыш - денежный эквивалент автомобиля VW Polo, передать в благотворительный фонд Таблеточки."

Имя, как и другую информацию призер пожелал не раскрывать, ради собственной безопасности. Известно лишь, что основной источник заработка для него является IT сфера, и вместе с этим он удовлетворяет свой азарт играя онлайн в "Космолот".

Выигрыш был переведен напрямую фонду для помощи детям. Сертификат с благодарностью от фонда "Таблеточки" передала и Светлана Пугач  - исполнительный директор Благотворительного фонда "Таблеточки". Дабы сохранить анонимность победителя, выигрыш был передан менеджером внешних коммуникаций "Космолот" Александром Антоновым.

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