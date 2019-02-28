В последнее время на керамическую плитку особый спрос – и неспроста: водоотталкивающая поверхность, устойчивость к химическим чистящим средствам, перепадам температуры, разнообразие цвета и формы, экологичность, долгосрочность службы, а также беспроблемный уход. Это универсальный, а главное выигрышный отделочный материал для вашей ванной комнаты, кухни и не только! Почему? Обо всём по порядку.

Для чего предназначается плитка?

Существует три типа керамической плитки:

1. Настенная. Производители предлагают богатую гамму цветов, поверхность может быть:

глянец;

матовая;

полированная;

рельеф.

2. Напольная. К основным характеристикам плитки добавляются особенная устойчивость к внешним воздействиям, износостойкость, стойкость к ударам.

3. Универсальная. Используется и для стен, и для пола. Соединяет в себе самые лучшие качества напольной и настенной плитки, не располагает большим разнообразием цвета.

Где применяется плитка?

Ванная комната. Здесь керамика – идеальное решение, так как влажность воздуха и перепады температуры – постоянные спутники комнаты гигиены. Отдавайте преимущество плитке с высоким уровнем влагоустойчивости. Лучшие варианты цветовых решений: белоснежный, небесный, глубоко-синий. Также можете экспериментировать с "сочными" оттенками – солнечный, апельсиновый, травяной. Рекомендуем: выбирайте плитку с антискользящим покрытием для пола в комнате гигиены, это обезопасит вас от падений на влажной поверхности.

выбирайте плитку с антискользящим покрытием для пола в комнате гигиены, это обезопасит вас от падений на влажной поверхности. Кухня. Здесь мы имеем высокую влажность воздуха, продукты с жирными и маслянистыми основами, контакт с чистящими средствами и т.д. По этой причине плитка с максимальной хим. устойчивостью будет прекрасным вариантом для помещения. Предложения по цвету: светлые оттенки (лавандовый, мятный, беж, нежно-персиковый, кофейный).

Прихожая. Зачастую здесь используют напольную плитку. Такое покрытие должно быть с максимальной устойчивостью к внешним воздействиям, легко чиститься и не портиться от чистящих средств.

Разберем, какие оттенки наиболее удачно подходят в то или иное помещение

для пола – предпочтительнее темные оттенки, ориентировочно на несколько тонов темнее настенной плитки (причина – быстрое загрязнение);

хорошим вариантом будет также затемненный низ стен в кухне или ванной (причина – та часть стены также быстро пачкается);

если ваша комната небольшого размера – выбирайте светлые оттенки (причина – визуальный эффект "увеличения" пространства);

если выбираете плитку в кухню, то лучше остановиться на "прохладных" оттенках, так как это место уже само по себе "жаркое" из-за приготовления пищи. Таким образом будет соблюден баланс.

Какие производители плитки являются ведущими?

В ТОПе лучших брендов по отзывам покупателей, репутации и внешним характеристикам продукции остаются такие имена:

AlfaLux;

Atlas Concorde;

Fiandre;

Mirage;

Rex Ceramiche.

Непосредственно покупка!

Итак, в первую очередь внимательно рассматривайте лицевую сторону: на плитке не должно быть никаких дефектов, нехарактерных шероховатостей, трещин и кривых углов.

Также проверьте и изнанку плитки – на этой стороне не должно быть никаких бугорков или выемок. Рельеф, который создается для правильного и долговечного сцепления с раствором, должен быть ровный и качественный.

Удачной Вам покупки!

Источник: Империя Сантехники