Лучший вариант для стен и пола: как правильно выбрать керамическую плитку новости компании

28 февраля 2019, 17:00

Как правильно выбрать плитку

В последнее время на керамическую плитку особый спрос – и неспроста: водоотталкивающая поверхность, устойчивость к химическим чистящим средствам, перепадам температуры, разнообразие цвета и формы, экологичность, долгосрочность службы, а также беспроблемный уход. Это универсальный, а главное выигрышный отделочный материал для вашей ванной комнаты, кухни и не только! Почему? Обо всём по порядку.

Для чего предназначается плитка?

Существует три типа керамической плитки:

1. Настенная. Производители предлагают богатую гамму цветов, поверхность может быть:

  • глянец;
  • матовая;
  • полированная;
  • рельеф.

2. Напольная. К основным характеристикам плитки добавляются особенная устойчивость к внешним воздействиям, износостойкость, стойкость к ударам.

3. Универсальная. Используется и для стен, и для пола. Соединяет в себе самые лучшие качества напольной и настенной плитки, не располагает большим разнообразием цвета.

Где применяется плитка?

  • Ванная комната. Здесь керамика – идеальное решение, так как влажность воздуха и перепады температуры – постоянные спутники комнаты гигиены. Отдавайте преимущество плитке с высоким уровнем влагоустойчивости. Лучшие варианты цветовых решений: белоснежный, небесный, глубоко-синий. Также можете экспериментировать с "сочными" оттенками – солнечный, апельсиновый, травяной. Рекомендуем: выбирайте плитку с антискользящим покрытием для пола в комнате гигиены, это обезопасит вас от падений на влажной поверхности.
  • Кухня. Здесь мы имеем высокую влажность воздуха, продукты с жирными и маслянистыми основами, контакт с чистящими средствами и т.д. По этой причине плитка с максимальной хим. устойчивостью будет прекрасным вариантом для помещения. Предложения по цвету: светлые оттенки (лавандовый, мятный, беж, нежно-персиковый, кофейный).
  • Прихожая. Зачастую здесь используют напольную плитку. Такое покрытие должно быть с максимальной устойчивостью к внешним воздействиям, легко чиститься и не портиться от чистящих средств.

Разберем, какие оттенки наиболее удачно подходят в то или иное помещение

  • для пола – предпочтительнее темные оттенки, ориентировочно на несколько тонов темнее настенной плитки (причина – быстрое загрязнение);
  • хорошим вариантом будет также затемненный низ стен в кухне или ванной (причина – та часть стены также быстро пачкается);
  • если ваша комната небольшого размера – выбирайте светлые оттенки (причина – визуальный эффект "увеличения" пространства);
  • если выбираете плитку в кухню, то лучше остановиться на "прохладных" оттенках, так как это место уже само по себе "жаркое" из-за приготовления пищи. Таким образом будет соблюден баланс.

Какие производители плитки являются ведущими?

В ТОПе лучших брендов по отзывам покупателей, репутации и внешним характеристикам продукции остаются такие имена:

  • AlfaLux;
  • Atlas Concorde;
  • Fiandre;
  • Mirage;
  • Rex Ceramiche.

Непосредственно покупка!

Итак, в первую очередь внимательно рассматривайте лицевую сторону: на плитке не должно быть никаких дефектов, нехарактерных шероховатостей, трещин и кривых углов.

Также проверьте и изнанку плитки – на этой стороне не должно быть никаких бугорков или выемок. Рельеф, который создается для правильного и долговечного сцепления с раствором, должен быть ровный и качественный.

Удачной Вам покупки!

Источник: Империя Сантехники

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