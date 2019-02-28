Журналист уволился с телеканала ZIK из-за цензуры людей Порошенко

Журналист заявил о масштабной цензуре людей Порошенко на телеканале / Фото: ZIK

Журналист телеканала ZIK Алексей Братущак написал заявление об увольнении после подтверждения подозрений относительно информационного сотрудничества между владельцем Петром Дыминским и окружением президента Петра Порошенко.

"Из разных источников мне стало известно: владелец ZIKа Петр Дыминский договорился с людьми Порошенко об информационном сотрудничестве. Сам Дыминский откровенно рассказывал об этом людям, которые посещали его за рубежом", - написал Братущак в своем блоге.

По словам журналиста, договоренность между президентом и владельцем канала сразу стала заметна. В эфире начали чаще транслировать деятельность гаранта, гостей начали выбирать с особой тщательностью, однако наряду с цензурой выросло финансирование.

Братущак решил уволиться после интервью заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и одного из ближайших соратников Порошенко Олега Гладковского, который пришел в студию сразу после обнародования журналистского расследования с фактами контрабанды и разворовывания средств для армии.

"К сожалению, ZIK использовали для наиболее грязных зашкваров. Какие даже для Прямого считаются перебором. Интервью Семочко и Гладковского - самые яркие примеры. Это те случаи, когда даже непричастные к этим интервью журналисты чувствуют, как будто в дерьме искупались. От которого просто так не отойдешь, вовек не отмоешься", - подчеркнул Братущак.

Напомним, первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко в эфире телеканала ZIK дал неоднозначное интервью ведущему Александру Мамаю, которое многим напомнило скандальное общение Маргариты Симоньян с "солсберецкими туристами" Бошировым и Петровым.

Как ранее сообщалось, заместитель секретаря Совета национально безопасности и обороны Олег Гладковский, сына которого обвиняют в поставках запчастей из РФ для оборонной отрасли, в эфире телеканала ZIK заявил, что контрабандисты выполняют важную миссию.