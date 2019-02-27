Гладковский о контрабандистах запчастей из РФ: с риском для жизни они выполняют важную миссию

Чиновник заявил, что в этой ситуации цель оправдывала средства.
Заместитель секретаря Совета национально безопасности и обороны Олег Гладковский, сына которого обвиняют в поставках запчастей из РФ для оборонной отрасли, заявил, что контрабандисты выполняют важную миссию.
"Действительно подтверждаю, что часть мы завозим оттуда, где она производится. Это очень сложная задача, в которой задействованы и наши спецслужбы, но не могу раскрывать детали. Скажу, что люди выполняют достаточно важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь", - заявил он в эфире телеканала ZIK.
По словам Гладковского, благодаря контрабанде технику оснастили новыми запчастями, и она эффективно выполняла боевые задачи.
Чиновник добавил, что журналистское расследование, которое раскрыло действия участников контрабандной группы, является враньем и грязными технологиями.
Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.
После этого кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.
Затем генпрокурор Юрий Луценко заявил, что контрабанда в Украину запчастей для военной техники, которые производятся только в России, является приемлемой.