Плюсплюс представил серию книг-конструкторов "Моя творческая энциклопедия"

Телеканал ПЛЮСПЛЮС совместно с издательством "Ранок" выпустил серию книг-конструкторов "Моя творческая энциклопедия" на основе мультфильмов "Мир ждет открытия". Детские книги разработаны с целью стимулирования роста познавательной активности у детей, а также для получения начальных знаний о моделировании, технике и технологиях, видах декоративно-прикладных искусств. Энциклопедии рассчитаны на детей от 6 лет. Серия книг имеет названия: "Я хочу все знать", "Я изобретатель", "Я изучаю что и как", "Я хочу все уметь". Книги для детей сочетают в себе энциклопедическое наполнение, собственный 3D-конструктор и игру в дополненной реальности.

Главные герои серии - Трикутя, Квадрик, Кружко, Шаман Кругоман – являются персонажами рекомендованного Министерством образования и науки Украины мультфильма "Мир ждет открытия", собственного производства канала ПЛЮСПЛЮС.

Собирая ЗD-модель изобретений "Моей творческой энциклопедии", ребенок получает возможность создать собственный проект и проявить творческие способности при его оформлении. Каждая детская энциклопедия используется как подиум для конструктора со специальным полем в конце для размещения собранных 3D-элементов.

Кроме энциклопедических знаний об изобретениях, профессиях, изобретателях, в книгах серии можно найти тексты "вверх ногами" и в "зеркальном отражении". Такая форма подачи воспринимается детьми, как интересный элемент интерактива, что обязательно побудит их к самостоятельному чтению.

Особенностью серии также является игра в дополненной реальности, по сюжету которой ребенок будет помогать героям мира ПЛЮСПЛЮС найти элементы для будущего летательного аппарата. Для активации дополненной реальности достаточно навести камеру на QR-код, загрузить бесплатное приложение и начать игру. Собрав все четыре книги с приложениями, для ребенка станет доступна пятая - бонусная игра.

"Наша команда продолжает системно работать над созданием продукции, которая развивает в детской аудитории познавательные способности. Вместе с "Моей творческой энциклопедией" ребенок сможет совместить увлекательное и полезное чтение с закреплением новой информации в формате игры во время сбора элементов-конструктора, который непременно понравится изобретателям и их родителям. А игра в дополненной реальности станет прекрасным бонусом для современных детей, которые активно используют гаджеты", - комментирует Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

Посмотреть ролик о проекте можно здесь.